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Вице-канцлер ФРГ заявил о «серьезной ситуации» на фоне сокращения поставок газа из РФ

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Global Look Press

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек на фоне дальнейшего сокращения поставок газа из России предупредил о серьезности ситуации с энергоснабжением в стране. Об этом он сообщил каналу ARD.

«У нас серьезная ситуация. Пора бы всем это понять», — сказал он.

Германия, по его словам, должна снизить потребление газа.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя возможность эксплуатации несертифицированного трубопровода «Северный поток — 2» для поставок российского газа, заявил, что в ФРГ есть достаточное количество трубопроводов для контрактных объемов газа. Об этом политик сказал в ходе пресс-конференции.

Так, канцлер упомянул проходящий через Украины трубопровод, Ямал-Европу и «Северный поток — 1». Он подчеркнул, что и Евросоюз, и страны «Большой семерки» (G7) устанавливали эмбарго на российский газ по весомой причине.

В связи с этим, по словам канцлера, Германия будет обращаться к другим поставщикам газа, а также будет сокращать его потребление и прибегнет к альтернативным источникам энергии.

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