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Путин призвал сделать авиаперевозки доступными

Президент России Путин назвал повышение доступности авиаперевозок ключевой задачей

Президент России Владимир Путин заявил, что задачи по наращиванию объемов авиаперевозок и повышению их доступности остаются ключевыми. Его слова приводит ТАСС.

«Подчеркну: задача по наращиванию объема внутренних перевозок, по повышению их доступности для граждан, безусловно, остается в числе ключевых», — сказал глава государства.

Он также добавил, что стоимость отечественных самолетов на первых этапах будет высокой, но необходимо сделать все, чтобы она «не перекладывалась на плечи пассажиров».

Ранее стало известно, что холдинг «Росэлектроника», принадлежащий госкорпорации «Ростех», разработал электронные компоненты для оборудования связи в российских самолетах Superjet и МС-21, которые позволят полностью заменить американскую электронику.

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