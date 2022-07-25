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Германия отреагировала на остановку еще одной турбины «Северного потока»

Минэкономики ФРГ заявило об отсутствии причин для сокращения поставок по «Северному потоку»

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Jens Bttner/dpa/Global Look Press

Министерство экономики Германии заявило об отсутствии причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Таким образом в Берлине отреагировали на заявление «Газпрома» об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая», в результате которой суточная производительность данной станции с 27 июля снизится практически вдвое — до 33 млн куб. м.

«По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет», — заявила представитель германского министерства.

В «Газпроме» объяснили остановку турбины «окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта». После данного сообщения цены на газ в Европе выросли на 4,2% и достигли $1 858 за 1 тыс. куб. м.

Ранее компания Siemens сообщила о готовности обслуживать турбины для поставок газа по «Северному потоку» при наличии соответствующего запроса.

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