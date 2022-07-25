Германия отреагировала на остановку еще одной турбины «Северного потока»

Министерство экономики Германии заявило об отсутствии причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Таким образом в Берлине отреагировали на заявление «Газпрома» об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая», в результате которой суточная производительность данной станции с 27 июля снизится практически вдвое — до 33 млн куб. м.

«По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет», — заявила представитель германского министерства.

В «Газпроме» объяснили остановку турбины «окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта». После данного сообщения цены на газ в Европе выросли на 4,2% и достигли $1 858 за 1 тыс. куб. м.

Ранее компания Siemens сообщила о готовности обслуживать турбины для поставок газа по «Северному потоку» при наличии соответствующего запроса.