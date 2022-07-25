Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кардиологи обнаружили, что склонные к дремоте люди чаще страдают от гипертонии 18:30
В ДНР анонсировали восстановление аэропорта Мариуполя 18:30
47-летняя Ева Лонгория вышла в свет в прозрачном платье 18:26
Борисов назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству... 18:22
ЦСКА предложил трехлетний контракт капитану сербского «Партизана» Зделару 18:15
Прокуратура нашла грубые нарушения в детском палаточном лагере на Курилах 18:12
В Петербурге девятилетняя девочка отравилась бензином 18:12
Украинский министр Федоров сообщил о покупке Киевом дронов на $7,7 млн 18:11
Россиянина, которого три дня искали абхазские спасатели, нашли в охотничьем... 18:10
Курский губернатор заявил о минометном обстреле ВСУ 18:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Sun: Сунак в апреле не принял предложение Трасс по отказу от газа из РФ в 2023 году

close
100%
Global Look Press

Кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак в апреле решил отказаться от предложения главы МИД Лиз Трасс и главы Минэнерго Кваси Квартенга по отказу от газа из России к 2023 году. Об этом сообщает The Sun.

В публикации указали, что Трасс и Квартенг в середине апреля обратились в британский Минфин, а также к его руководителю на то время — Риши Сунаку. Политики хотели получить положительный ответ по поводу предложения о введении запрета на импорт российского газа к 2023 году.

Источники издания отметили, что Трасс и Квартенг получили отказ, хотя предупредили, что Евросоюз может обойти Британию в этом вопросе. Однако сам Сунак поддерживает политику постепенного ухода от поставок газа из России нежели введение немедленного запрета.

21 июля благотворительная организация National Energy Action (NEA) в своем Twitter-аккаунте рассказала, что в Великобритании может вырасти количество людей, не способных оплатить счета. По данным компании, 8,2 млн домохозяйств столкнутся с самой невыносимой зимой. Уточняется, что прогноз может осуществиться, если средний годовой счет за электричество достигнет £3250.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть