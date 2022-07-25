Sun: Сунак в апреле не принял предложение Трасс по отказу от газа из РФ в 2023 году

Кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак в апреле решил отказаться от предложения главы МИД Лиз Трасс и главы Минэнерго Кваси Квартенга по отказу от газа из России к 2023 году. Об этом сообщает The Sun.

В публикации указали, что Трасс и Квартенг в середине апреля обратились в британский Минфин, а также к его руководителю на то время — Риши Сунаку. Политики хотели получить положительный ответ по поводу предложения о введении запрета на импорт российского газа к 2023 году.

Источники издания отметили, что Трасс и Квартенг получили отказ, хотя предупредили, что Евросоюз может обойти Британию в этом вопросе. Однако сам Сунак поддерживает политику постепенного ухода от поставок газа из России нежели введение немедленного запрета.

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