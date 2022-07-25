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«Газпром» объявил об остановке эксплуатации еще одной турбины «Северного потока»

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

«Газпром» решил остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток». Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Как сказано в сообщении, это было сделано из-за «окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя)».

В связи с остановкой работы турбины суточная производительность данной станции с 7.00 мск 27 июля снизится практически вдвое — до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м.

Ранее сообщалось, что «Газпром» получил от компании Siemens документы от властей Канады для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для газопровода «Северный поток».

Канада 17 июля отправила в ФРГ отремонтированную газовую турбину Siemens, используемую для подачи голубого топлива по «Северному потоку».

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