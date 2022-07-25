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Verdens Gang: Норвегия увеличила импорт кормов для лососевых из России в два раза в июне

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AP Photo/Gary Stewart

Импорт российских кормов для разведения лососевых в Норвегии в июне вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достиг показателя в $100 млн. Об этом сообщает Verdens Gang.

«Импорт кормов для лососевых, не включенных в список санкционных товаров, в прошлом месяце в два раза превысил показатель 2021 года. Общий же объем импорта из России в июне достиг примерно 1 млрд норвежских крон ($100 млн)», — отметили в публикации.

В газете также указали, что оппозиция Норвегии серьезно осуждает компании, которые закупают продукцию из России. При этом замминистра торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Кристина Сигурдсдоттир Хансен заявила, что норвежские компании должны сами решать, что можно или нельзя, ввозить или вывозить из страны в рамках сохранения санкционного режима. При этом корма для аквакультуры не входят с санкционный список.

В начале июля «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка писал, что серьезное подорожание красной рыбы (преимущественно семги и форели) привело к тому, что в мае импорт этой продукции в Россию упал почти в шесть раз год к году.

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