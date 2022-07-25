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Правительство увеличило период компенсационных выплат за организацию временной занятости

Системообразующие предприятия теперь будут в течение шести месяцев (вместо трех) получать компенсационные выплаты за организацию временной занятости. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 25 июля в ходе совещания со своими заместителями, передает ТАСС.

Глава кабмина уточнил, что речь идет о тех предприятиях, которые понесли убытки из-за веденных против России санкций Запада.

«Для таких организаций действует программа временной занятости, увеличен для них период участия в ней с 3 до 6 месяцев», — сказал премьер.

Ранее премьер Мишутин заявил, что резервный фонд правительства будет увеличен еще на 1,6 млрд руб. дополнительно ради реализации целей по стабилизации экономики страны в условиях санкций со стороны Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Санкции против России
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