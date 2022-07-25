ČTK: жители Чехии сократили потребление газа на 15% из-за роста цен на энергоносители

Высокие цены на энергоносители вынудили жителей Чехии резко сократить потребление газа на 15%. Об этом сообщает чешское агентство ČTK.

В публикации указали, что во втором квартале 2022 года потребление газа сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным агентства, именно на это значение Европейская комиссия рекомендовала снизить потребление газа в преддверии зимнего отопительного периода, в ожидании уменьшения или прекращения поставок из России.

19 июля агентство Azernews привело слова посла Чехии в Баку Милана Седлачека, который заявил, что Чехия была бы заинтересована в налаживании поставок газа из Азербайджана. Седлачек также обратил внимание, что в контексте текущего энергетического кризиса в Европе страна рассматривает все опции, которые потенциально могут сделать ее менее зависимой от поставок энергоресурсов из России.