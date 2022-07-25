Нумизмат рассказал, когда можно будет заработать на пятирублевых монетах

Пятирублевые монеты, которые сейчас находятся в обращении, через сто лет можно будет выгодно перепродать. Об этом «Газете.Ru» сообщил коллекционер, нумизмат Сергей Молотилкин на фоне сообщений ЦБ, что в России пятирублевые монеты будут находиться в обращении наравне с пятирублевыми купюрами после их выпуска.

«Пример – сейчас 350 рублей стоят монеты Екатерины II времен Российской империи. Стоит хранить монеты сейчас для перепродажи в дальнейшем. Пятирублевки, которые в обращении сейчас, можно будет выгодно перепродать через сто лет», — рассказал Молотилкин.

На пятирублевой монете изображен двуглавый орел, вверху над ним располагается надпись «Банк России». В нижней части монеты изображение номинала.

Начиная со второго квартала 2009 года монета Банка России номиналом 5 рублей изготавливается из стали с никелевым гальванопокрытием. Материал монеты обладает ферромагнитными свойствами.

Монеты, изготавливавшиеся ранее из меди с плакирующим покрытием, остаются законным средством наличного платежа на территории России.

Ранее в понедельник заместитель председателя ЦБ Сергей Белов заявил, что регулятор обсуждает вопрос возобновления печати пятирублевых купюр, которые прекратили заказывать у Гознака в 1998 году. Он подчеркнул, что речи о полной замене монет не идет, купюры и монеты будут находиться вместе в обращении.