Греция потребует исключить ее из плана ЕК по сокращению потребления газа на 15%

Греция на внеочередном заседании министров энергетики стран Европейского союза 26 июля потребует исключить ее из плана Европейской комиссии по добровольному снижению потребления газа на 15%. Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому в ходе брифинга, передает ТАСС.

По его словам, Афины не могут поддержать этот план ЕК, поскольку в случае Греции речь будет идти о сокращение потребления природного газа на 24%.

Иконом подчеркнул, что Греция будет добиваться изменения этого плана, она считает неприемлемым план ЕК в нынешнем виде.

Политик уточнил, что если и будет принято решение снижении, то оно будет сделано на основе данных 2021 года, а не среднего за 15 лет.

Ранее Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.

Впоследствии в Испании начали готовить план экспорта газа в Европу, чтобы избежать сокращения его потребления.