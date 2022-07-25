В Польше заявили о «возвращении коммунизма» при единой цене на топливо

Установление фиксированной цены на топливо из России является «возвращением коммунизма». Об этом в интервью Scieci заявил глава польской нефтеперерабатывающей компании PNK Orlen Даниэль Обайтек.

«Предложение экс-премьер-министра Польши, главы партии «Гражданская платформа» Дональда Туска по установлению фиксированной цены на топливо является кратчайшим путем к возвращению коммунизма», — отметил Обайтек.

По его словам, при ограничительном сценарии уже за две недели в стране бы образовались очереди на станциях, после чего началась выдача талонов на газ. В итоге, образовался бы дефицит топлива.

23 июля член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что установление «потолка» цен на российскую нефть приведет к поиску Россией новых покупателей. По ее словам, любые «надуманные» ограничения цены на нефть РФ и снижение ее стоимости ниже порога затрат на добычу приведут к тому, что Россия потеряет интерес к «устоявшимся мировым нефтяным рынкам».