Песков объяснил, с чем связано снижение поставок газа в Германию

Слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия не является надежным поставщиком газа не соответствуют реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц обратил внимание на то, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. По его мнению, не следует полагаться на поставки этого топлива из России. Он указал на то, что заявления Москвы о том, что поставки газа были сокращены по техническим причинам, «неубедительны».

«Эти заявления абсолютно контрастируют с реальностью и с историей поставок», – цитирует Пескова Общественная служба новостей.