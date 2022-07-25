FT: биржевые цены на газ в Европе могут держаться на высоком уровне много лет

Биржевые цены на газ в европейском регионе могут продержаться на высоком уровне еще несколько лет. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«С высокой долей вероятности зимой 2023-2024 годов цены на газ будут оставаться высокими. Это нанесет сильный удар по экономикам государств еврозоны », — отметили в публикации.

По данным газеты, при долгосрочной остановке поставок газа из России лишь только экономика Германии просядет минимум на 5%. Поэтому Европе необходимо в самые короткие сроки уменьшить потребление газа, стремясь к заключению контрактов на поставку СПГ, чтобы быть менее зависимым от колебания цен на спотовом рынке газа.

В публикации указали, что из-за техобслуживания «Северного потока» многие европейские политики опасались полного прекращения поставок газа из России. Паника на рынке вызвала практически двукратный рост цен на этот вид топлива.

21 июля агентство Bloomberg, ссылаясь на трейдеров сообщило, что страны Азии решили перестраховаться и нарастили закупки сниженного природного газа (СПГ) перед предстоящей зимой на фоне новостей о возможных ограничениях поставок энергоресурсов из России.