В Кремле заявили, что Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу. Об этом он сказал в ходе ежедневного брифинга.

«Россия не заинтересована в этом (в прекращении поставок газа в Европу). Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность в Европе. Поэтому, если Европа продолжит свой путь безрассудного введения ограничений, которые бьют по ней же, здесь ситуация будет другая», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия не представляет из себя надежного партнера по энергоснабжению Европы, а «Газпром» якобы намеренно держит свои хранилища газа на низком уровне.