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Глава «Вкусно — и точка» заявил, что пиво «абсолютно точно» не появится в меню сети

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Пресс-службы «Вкусно - и точка»

В меню сети ресторанов «Вкусно — и точка» не появится пиво, так как это принципиальная позиция компании. Об этом сообщил глава компании Олег Пароев в интервью телеканалу РБК.

«Абсолютно точно нет», — сказал Пароев в ответ на вопрос о возможном появлении алкогольного напитка в меню сети.

Помимо этого, гендиректор рассказал, что проблемы с запуском доставки из ресторанов вскоре должны быть решены.

По его словам, «Вкусно — и точка» запустит собственную доставку в конце августа — в начале сентября 2022 года после того, как откроет все рестораны сети.

Ранее в ряде Telegram-каналов появлялись фотографии терминалов «Макдоналдс», на которых посетители могут купить пиво.

12 июня в Москве и Московской области открылись первые рестораны сети «Вкусно — и точка». До конца летнего периода должны открыться все 850 точек в 62 регионах России. Именно столько ресторанов McDonald's, на базе которого работает новый бренд, существовали в стране до ухода американского предприятия.

Олег Пароев также сообщал, что в меню «Вкусно — и точка» появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри».

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