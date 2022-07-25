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Глава Еврокомиссии предупредила, что ЕС должен быть готов к полному отсутствию газа из РФ

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Vincent Kessler/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на фоне снижения поставок газа из России Европа должна быть готова к полному их прекращению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на dpa.

Она напомнила, что Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов ЕС.

«Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», — сказала председатель ЕК.

Ранее Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года. Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.

До этого стало известно, что Нидерланды полностью отказались от российского газа.

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