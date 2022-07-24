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«Ъ»: Siemens Energy направила «Газпрому» выданную Канадой лицензию на турбину

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Немецкая компания Siemens Energy, которая занимается обслуживанием турбин для газопровода «Северный поток», направила «Газпрому» экспортную лицензию, выданную Канадой. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщается, данный документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года двигатели для компрессорной станции «Портовая». Через нее газ подается в этот трубопровод.

По информации издания, «Газпром» теперь должен прислать необходимые для прохождения таможенного контроля документы. Компания должна изменить базис доставки турбины из канадского Монреаля, где она находилась на ремонте, в конечный пункт в России, сказано в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые упреки в адрес российской стороны в связи с задержкой возврата в РФ после ремонта в Канаде турбины для «Северного потока» безосновательны.

Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи голубого топлива по газопроводу «Северный поток».

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