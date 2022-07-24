FT: Китай с начала года не инвестировал в РФ в рамках инициативы «Один пояс — один путь»

Китай с начала года не инвестировал в РФ в рамках инициативы «Один пояс — один путь», пишет Financial Times со ссылкой на доклад Центра зеленых финансов и развития при Фуданьском университете в Шанхае.

Как сообщается в докладе, основные проекты «Одного пояса — одного пути» сейчас сосредоточены в регионе Ближнего Востока. Крупнейшим партнером Китая в первом полугодии 2022 года стала Саудовская Аравия. Стороны заключили соглашения на $5,5 млрд, а в 2021 году Китай инвестировал больше $10 млрд в инфраструктурные проекты в Ираке.

«Один пояс — один путь'' — выдвинутое в 2010-х годах КНР предложение объединенных проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века».

Ранее Китай столкнулся с конкуренцией за нефть из России со стороны Индии.

Китай начал испытывать проблемы с закупками нефти из России из-за того, что Индия многократно увеличила импорт российского топлива с Дальнего Востока. При этом четыре судна с российской нефтью ВСТО направляются в Индию, а два танкера направляются в порт Парадип на восточном побережье страны, где находится нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp.