CBC: фермеры в канадском Онтарио просят пересмотреть тарифы на российские удобрения

Фермеры из канадской провинции Онтарио просят правительство пересмотреть введенные повышенные тарифы на российские удобрения, сообщает CBC.

«Повышение цен на 35% вместе со счетами на электричество и бензин после инфляции оказывает давление на цены на сырьевые товары», — говорится в сообщении.

Ранее фермеры Румынии выразили беспокойство по поводу грозящих проблем с продовольствием на фоне жары и засухи в стране.

Национальное метеорологические управление Румынии предупредило, что по всей стране фиксируются температуры, превышающие среднестатистические для июля показатели: в большинстве регионов страны действуют «желтый» и «оранжевый» уровень погодной опасности, в ряде регионов температура достигнет 38 градусов, пишет Monden. В некоторых частях страны также ожидаются проливные дожди, сильные грозы с градом и шквалистым ветром.

В связи с засушливой погодой Национальное управление румынским водохозяйственным комплексом («Румынские воды») призвало граждан рационально использовать запасы воды, в частности не рекомендовало поливать сады и наполнять бассейны. От засухи уже пострадали 115 населенных пунктов страны.