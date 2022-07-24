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На Украине раскрыли сроки вывоза зерна в рамках «продуктовой сделки»

Советник Зеленского Устиненко: для вывоза зерна с Украины понадобится около восьми месяцев

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что вывоз украинского зерна в рамках «продуктовой сделки» затянется минимум на восемь-девять месяцев, сообщает РИА «Новости».

Устиненко отмечает, что сейчас на территории Украины находится 20 млн тонн зерна на экспорт и еще 40 млн тонн с нового урожая общей стоимостью более 10 млрд долларов.

«Если бы сейчас порты были разблокированы, то 60 млн тонн зерна мы с вами перевезли в течении 8-9 месяцев», — сказал он.

Устиненко также подчеркнул, что если морские порты не возобновят работу в ближайшее время, то на экспорт зерна может потребоваться до двух лет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия настояла на том, чтобы вопросы вывоза украинского зерна и экспорта российской сельхозпродукции решались в пакетном формате. По словам дипломата, вопросы, которые касаются украинского зерна, будут решаться в координационном центре в Стамбуле.

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