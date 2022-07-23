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Президент Турции Эрдоган анонсировал вывоз зерна по Черному морю в ближайшие дни

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Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале вывоза украинского зерна по Черному морю в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал NTV.

«С началом в ближайшие дни перевозки судами зерна мы внесем важный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса», — пояснил Эрдоган.

По его словам, Турция продолжит прикладывать усилия по обеспечению урегулирования кризиса на Украине.

«Мы настроены решительно на продолжение дипломатических усилий до тех пор, пока не будет обеспечен мир между Россией и Украиной. Мы надеемся в обозримом будущем получить обнадеживающие новости на переговорах и при контактах всех уровней, включая лидеров», — добавил Эрдоган.

Ранее СМИ заметили Романа Абрамовича на церемонии подписания соглашения по зерну в Турции. Reuters и Ansa опубликовали фотографии, на которых запечатлен российский бизнесмен.

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