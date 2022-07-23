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Сенатор Ковитиди: «потолок» цен на российскую нефть приведет к поиску новых покупателей

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что установление «потолка» цен на российскую нефть приведет к поиску Россией новых покупателей, передает РИА «Новости».

По ее словам, любые «надуманные» ограничения цены на нефть РФ и снижение ее стоимости ниже порога затрат на добычу приведут к тому, что Россия потеряет интерес к «устоявшимся мировым нефтяным рынкам» и начнет поиск новых форматов двусторонних отношений.

Мировой рынок без российской нефти может стать дорогим «нефтяным базаром», считает сенатор.

Ковитиди подчеркнула, что негативный опыт ничему не научил западных партнеров, и США и их союзникам необходимо заинтересовать РФ.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что введение «потолка» на стоимость российской нефти поможет сделать топливо в США значительно дешевле.

По его словам, наращивание добычи нефти в США и ее высвобождение из американского стратегического резерва сработало в настоящий момент. При этом он высказал уверенность, что американские нефтегазовые компании сейчас получают сверхприбыли и должны направить эти средства на наращивание добывающих и перерабатывающих мощностей.

Как сообщал заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо, договоренность о пределе цен на нефть из России может быть достигнута к декабрю 2022 года.

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