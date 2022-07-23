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В ООН рассказали о значении соглашения по зерну для России

Генсек ЮНКТАД Гринспен: сделка по зерну снизит издержки РФ на экспорт продовольствия и цены

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Jason DeCrow/AP

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен заявила, что соглашение о создании коридора для вывоза зерна по Черному морю, подписанное в Стамбуле, позволит России снизить операционные издержки при экспорте российского продовольствия и удобрений, сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что на рост цен на зерно в мире влияют «проблемы с доставкой, со страхованием, с оплатой, с грузовыми перевозками».

«Главное, что я предвижу, — эти препятствия смягчатся и цена на транзакции снизится», — сказала она.

По ее мнению, если «содействовать торговле», «торговые потоки улучшатся и цены снизятся». Гринспен подчеркнула, что в ООН будет создана рабочая группа, которая продолжит прилагать усилия в вопросе продовольствия и удобрений.

Соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины было подписано в Стамбуле представителями Турции, Украины, РФ и Организации объединенных наций (ООН) 22 июля. От России подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар. По соглашению возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины будет контролировать совместный координационный центр в Стамбуле. В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить до пяти миллионов тонн зерна в месяц.

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