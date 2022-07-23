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Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины с уровня «CCC» до «C»

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C», передает РИА «Новости», ссылаясь на заявление организации.

При этом Fitch не стало присваивать рейтингу прогноз.

Данное агентство в конце февраля понизило долгосрочный рейтинг эмитента Украины в иностранной валюте с «B» до «CCC». Такое решение аналитики объяснили тем, что ситуация на Украине привела к повышенным рискам для внешних и внутренних финансов, а также для макрофинансовой и политической стабильности страны. В организации также заявили о высокой неопределенности продолжительности и интенсивности конфликта и его последствий.

На прошлой неделе Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании «Нафтогаз Украины» с «ССС» до «С».

В начале июня кабинет министров Украины в своем отчете по экономической ситуации в стране сообщил, что с начала специальной военной операции украинская экономика потеряла $600 млрд.

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