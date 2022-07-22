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В Банке России посчитали недопустимым автоматическое согласие на запросы кредитной истории

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Российский Центральный Банк считает, что россияне при оформлении какого-либо финансового продукта в кредитных организациях должны лично согласиться на запрос кредитной истории. Сообщение об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

«Для этого нужно, чтобы в документе, где содержится разрешение на запрос, клиент мог проставить отметку о согласии либо несогласии предоставить доступ к кредитной истории», — отмечается в сообщении пресс-службы Банка России.

В соответствии с российским законодательством, согласие гражданина должно содержать цель и дату оформления разрешения, название получателя сведений.

В Центробанке отметили существование случаев, когда гражданин при отказе на запрос получения кредитной истории отказывается от пользования финансовым продуктом в целом. Например, без подобного согласия нельзя было открыть банковскую карту, счет или вклад.

В феврале сообщалось, что россияне стали чаще запрашивать свою кредитную историю: за 2021 год рост числа обращений за ней в бюро кредитных историй превысил 80%.

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