Глава Банка России заявила, что параллельный импорт окажет дезинфляционное влияние

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что параллельный импорт будет иметь дезинфляционное влияние, пишет ТАСС.

«Мы считаем, что, наоборот, параллельный импорт будет иметь дезинфляционное влияние, потому что предложение товаров на рынке в России вырастет, и поэтому, скорее, будет дезинфляционное влияние», — сказала Набиуллина.

Накануне министр промышленности и торговли России, вице-премьер Денис Мантуров заявил, что параллельный импорт, позволяющий ввозить в Россию товары без согласия правообладателя, может быть в скором времени отменен.

По его словам, некоторые группы товаров выведут из системы параллельного импорта, когда «будет понимание, что российской продукции достаточно».

Ранее 22 июля российский Центробанк спрогнозировал, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 12 — 15%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год Банк России сохранил на уровне 5-7%. Ожидания регулятора по годовой инфляции в 2024 году также остались без изменений — на уровне 4%.