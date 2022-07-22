Siemens не могут единолично повлиять на сроки доставки турбины в Россию

В компании Siemens заявили, что хотели бы доставить турбину для «Северного потока» в Российскую Федерацию как можно скорее, но сроки доставки не зависят лишь от действий немецкого производителя. Об этом сообщает РИА «Новости».

В компании отметили, что при обычных обстоятельствах техническое обслуживание турбин было бы для них рутинной операцией.

«Естественно, мы хотим доставить турбину к месту эксплуатации как можно скорее. Однако время, которое для этого необходимо, не находится исключительно в нашей компетенции», — заявили в Siemens.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые упреки в адрес российской стороны в связи с задержкой возврата в РФ после ремонта в Канаде турбины для «Северного потока» безосновательны.

Канада 17 июля отправила в ФРГ отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи топлива по газопроводу «Северный поток».

В свою очередь компания Siemens выразила готовность обслуживать турбины для поставок газа по «Северному потоку» при наличии соответствующего запроса.