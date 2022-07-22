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Набиуллина: введение Западом потолка цен на нефть из РФ приведет к росту мировых цен

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможное введение потолка цен на экспорт нефти из Российской Федерации приведет к росту мировых цен. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается геополитики и возможного потолка цен на экспорт нефти. Если <…> это будет в той или иной форме введено, на мой взгляд, это очевидно приведет к росту мировых цен», — заявила Набиуллина в рамках пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Ранее заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что договоренность о пределе цен на нефть из России может быть достигнута к декабрю этого года.

По его словам, Евросоюз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с российской нефтью к декабрю.

22 июля сообщалось, что Банк России резко снизил ключевую ставку сразу — на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с низкими темпами прироста потребительских цен, что приводит к замедлению годовой инфляции. В ЦБ указали, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем регулятор ожидал в июне.

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