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Набиуллина сообщила, что даже в случае апокалиптического сценария в РФ будут доллары

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина исключила вероятность запрета обращения американского доллара в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Даже в самом апокалиптическом сценарии у нас наличные доллары будут обращаться», — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

Также Набиуллина обратила внимание, что наличие валютного вклада может быть сопряжено с рисками попадания банка под санкции.

«Санкции на использование доллара в РФ уже введены, и наиболее жесткий вариант можно видеть в банках, которые попали под санкции», — отметла глава регулятора.

Ранее в России спрогнозировали укрепление национальной валюты до 53 рублей за доллар. Прогноз дал главный аналитик «Промсвязьбанка» (ПСБ) Егор Жильников. По его словам, процесс укрепления рубля может сохраниться до середины следующей недели.

Также Минфин США информировал, что Россия за май увеличила вложения в американские гособлигации на 1 млн долларов.

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Санкции против России
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