Сбербанк решил улучшить ставки по потребительским и ипотечным кредитам

После того как Центробанк решил снизить ключевую ставку на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых, Сбербанк понизит ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Об этом проинформировала пресс-служба банка.

Согласно представленной информации, эта мера сделает указанные кредиты более доступными для россиян.

«Новые параметры в связи со снижением ключевой ставки ЦБ сообщим в ближайшие дни», — отмечается в сообщении.

Также в банке рассказали, что базовая ставка по ипотечным программам снизится на 0,6% со вторника, 26 июля. У заемщиков появится возможность взять кредит под 9,9% годовых. Эти условия распространятся как на новостройки, так и на вторичный рынок.

Ранее стало известно о том, что Центробанк снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых. Это решение было принято в связи с низкими темпами прироста потребительских цен, что привело к замедлению темпов годовой инфляции. Кроме того, в Банке России указали, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем регулятор ожидал в июне. В ведомстве добавили, что будут оценивать целесообразность уменьшения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года. При этом подчеркивается, что внешние условия для экономики РФ остаются сложными и по-прежнему серьезно ограничивают экономическую деятельность.