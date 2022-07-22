В «БКС» объяснили снижение ключевой ставки до 8% упавшими ценами и затухшей инфляцией

Решение ЦБ снизить ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта до 8% годовых обусловлено снижением цен и укреплением рубля. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Сдержанные оценки темпам снижения ключевой ставки на рынке держались долго. Однако снижение инфляционных ожиданий в стране и вернувшаяся дефляция перевесили, встав на сторону тех очень немногих экспертов, кто рассчитывал на падение ключевой ставки до 8% годовых», — объяснил Зельцер.

Сейчас ставка вернулась к значениям декабря 2021 года, до явного обострения на геополитическом поле, подчеркнул Зельцер.

«Регулятор принял решение на основе как сильно укрепившегося рубля и затухания инфляции, так и необходимости поддержать промышленные силы страны. Экономике нужен дешевый кредит в эпоху ограничений и дефицита импорта», — указал Зельцер.

По прогнозам Зельцера, на следующих заседаниях ЦБ будет более осторожен.

«Вклады продолжат терять доходность. Последняя оценка максимальной ставки в крупнейших банках — 7,65%. Очевидно, доходность снизится под 7% уже в ближайшие недели. Кредиты также станут более доступными. Учитывая подавленный спрос на кредитные ресурсы от корпораций и населения, а также более дешевый займ от ЦБ, банки способны снизить ставки на процент», — заключил он.