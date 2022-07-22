Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Астрономы обнаружили одну из самых тяжелых нейтронных звезд 15:25
Стало известно, сколько заработала Тутберидзе за первый год работы своей компании 15:25
Зюганов пожаловался, что не был в отпуске 8 лет 15:23
Сенаты Чехии и Польши приняли резолюции в поддержку Тайваня 15:21
CNN: в Белом доме не понимают, где Байден заразился COVID-19 15:21
Правительство Чада запретило молодым девушкам покидать страну 15:18
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки нефтегазовых месторождений России 15:16
РЕН: мошенники получили доступ к переписками замглавы Минэнерго Сниккарса 15:16
Дом моды Louis Vuitton продает набор носков за $1990 15:14
Волгоградцы обнаружили тело зарезанного мужчины рядом с детской площадкой 15:14
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В «БКС» объяснили снижение ключевой ставки до 8% упавшими ценами и затухшей инфляцией

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Решение ЦБ снизить ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта до 8% годовых обусловлено снижением цен и укреплением рубля. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Сдержанные оценки темпам снижения ключевой ставки на рынке держались долго. Однако снижение инфляционных ожиданий в стране и вернувшаяся дефляция перевесили, встав на сторону тех очень немногих экспертов, кто рассчитывал на падение ключевой ставки до 8% годовых», — объяснил Зельцер.

Сейчас ставка вернулась к значениям декабря 2021 года, до явного обострения на геополитическом поле, подчеркнул Зельцер.

«Регулятор принял решение на основе как сильно укрепившегося рубля и затухания инфляции, так и необходимости поддержать промышленные силы страны. Экономике нужен дешевый кредит в эпоху ограничений и дефицита импорта», — указал Зельцер.

По прогнозам Зельцера, на следующих заседаниях ЦБ будет более осторожен.

«Вклады продолжат терять доходность. Последняя оценка максимальной ставки в крупнейших банках — 7,65%. Очевидно, доходность снизится под 7% уже в ближайшие недели. Кредиты также станут более доступными. Учитывая подавленный спрос на кредитные ресурсы от корпораций и населения, а также более дешевый займ от ЦБ, банки способны снизить ставки на процент», — заключил он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть