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Журналист Штир: Венгрия не будет делиться энергоресурсами с другими странами ЕС

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Ana Maria Otero/AP

Член Валдайского клуба, венгерский журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир в интервью РИА «Новости» заявил, что Венгрия не будет делиться энергоресурсами с другими европейскими странами, которые спровоцировали энергетический кризис, внеся российские энергоносители в санкционный список.

Он напомнил, что когда ЕС обсуждал эмбарго на нефть, Будапешт сразу назвал это тупиковой идеей. Тогда, вспоминает Штир, Венгрия получила много упреков в том, что страна разрушает солидарность, единство Евросоюза и так далее.

«Теперь выясняется, что да, венгры были правы, что это тупик. Как Орбан говорит, это выстрел сначала в ноги, теперь уже в легкие. Это уже начинают в Евросоюзе понимать, что будут большие проблемы. И тогда они решили по-другому (проявить) солидарность — разделить ресурсы, но Венгрия однозначно не хочет и не собирается делиться с теми странами, которые спровоцировали этот кризис. Это несправедливо, мягко говоря», — отметил он.

Журналист также подчеркнул, что некоторые члены ЕС, обсуждая запрет на нефть из России, «не хотели солидаризироваться с теми странами, у которых нет выхода к морю».

Ранее сообщалось, что поставки российской нефти по трубопроводу в Венгрию выросли с 1 по 14 июля на 41%, до 20,7 тыс. тонн в сутки.

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