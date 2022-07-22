Оборот Wildberries за первые шесть месяцев 2022 года вырос почти в два раза

Онлайн-ритейлер Wildberries в первые шесть месяцев 2022 года нарастил оборот продаж на 94% по сравнению с первым полугодием 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Оборот в финансовом выражении достиг 628 млрд руб. В штуках рост продаж товаров составил 77%. С апреля по июнь оборот компании вырос на 92% в годовом выражении и достиг 340,1 млрд руб.

Большая часть выручки пришлась за январь — июнь на такие категории, как одежда и обувь — 233,2 млрд руб. (рост на 72% в годовом выражении), товары для дома и дачи — 96,6 млрд руб. (рост в 2,3 раза), детские товары — 69,8 млрд руб. (рост на 68%), косметика и парфюмерия — 57 млрд руб. (рост на 97%), бытовая техника и электроника — 53 млрд руб. (рост на 86% год к году).

Отечественные товары в общем обороте онлайн-ритейлера выросли с 64% до 72%. Объем заказов за первые шесть месяцев 2022 года увеличился в два раза — до 603,9 млн, а количество пользователей достигло 120 млн человек.

В первой половине июля сообщалось, что Wildberries оспаривает отказ Роспатента регистрировать фирменный фиолетовый цвет в качестве товарного знака маркетплейса.