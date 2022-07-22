Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Китай выразил Японии недовольство оценкой его отношений с Россией 13:50
Боня опровергла слухи о романе с женатым мужчиной 13:49
Никиту Михалкова заподозрили в убийстве собак 13:49
Сотрудника пиццерии сравнили с Человеком-пауком из-за его реакции 13:48
В якутском парке аттракционов остановили карусель из-за страшных криков ребенка 13:47
Алексей Учитель предложил выдвинуть российский фильм на «Оскар» 13:47
Песков назвал безосновательными упреки в адрес РФ в задержке возврата турбины... 13:43
Центробанк снизил ключевую ставку до 8% годовых 13:43
Палеонтологи обнаружили глухого человека эпохи палеолита 13:43
Устроившему на территории монастыря в Серпухове взрыв запросили 14 лет... 13:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Оборот Wildberries за первые шесть месяцев 2022 года вырос почти в два раза

close
100%
Depositphotos

Онлайн-ритейлер Wildberries в первые шесть месяцев 2022 года нарастил оборот продаж на 94% по сравнению с первым полугодием 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Оборот в финансовом выражении достиг 628 млрд руб. В штуках рост продаж товаров составил 77%. С апреля по июнь оборот компании вырос на 92% в годовом выражении и достиг 340,1 млрд руб.

Большая часть выручки пришлась за январь — июнь на такие категории, как одежда и обувь — 233,2 млрд руб. (рост на 72% в годовом выражении), товары для дома и дачи — 96,6 млрд руб. (рост в 2,3 раза), детские товары — 69,8 млрд руб. (рост на 68%), косметика и парфюмерия — 57 млрд руб. (рост на 97%), бытовая техника и электроника — 53 млрд руб. (рост на 86% год к году).

Отечественные товары в общем обороте онлайн-ритейлера выросли с 64% до 72%. Объем заказов за первые шесть месяцев 2022 года увеличился в два раза — до 603,9 млн, а количество пользователей достигло 120 млн человек.

В первой половине июля сообщалось, что Wildberries оспаривает отказ Роспатента регистрировать фирменный фиолетовый цвет в качестве товарного знака маркетплейса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть