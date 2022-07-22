Рубль в начале пятничных торгов начал умеренно снижаться к доллару и евро

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 22 июля, стал слабеть по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

По сведениям Мосбиржи на 10.02 мск, курс американской валюты начал расти до 56,98 руб. (+0,59%). В свою очередь европейская валюта прибавила 1,26%, поднявшись до 57,97 руб.

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже рос на 1,29% до отметки 57,38 руб.

При этом курс евро был в районе 57,89 руб. (+1,13%).

Ранее в России спрогнозировали укрепление национальной валюты до 53 руб. за доллар.

В четверг, 21 июля, доллар и евро резко подорожали на Мосбирже. Минимальное значение доллара в ходе торгов составил 54,7075 руб., максимальное — 58,8925 руб.