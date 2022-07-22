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РБК сообщил, что производители российской спецтехники попросили о помощи при госзакупках

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пресс-служба «РусГидро»

Производители спецтехники предложили правительству повысить приоритет по цене для российских поставщиков с 15 до 65% от стоимости товаров при закупках госкомпаний из-за укрепления курса рубля. Информация об этом содержится в письме гендиректора ассоциации «Спецавтопром» Дениса Кудрявцев, пишет РБК.

Такую скидку должны давать иностранные поставщики дорожно-строительной техники в ходе госзакупок, чтобы отечественные производители могли конкурировать с ними.

Сейчас приоритет для российских поставщиков равен 15%. Но при текущем курсе рубля российские компании нуждаются в помощи. Кудрявцев попросил поручить Минпромторгу и Минэкономразвития разработать соответствующие меры.

В Минэкономразвития подтвердили получение такого поручения. Но в ведомстве сомневаются, что речь может идти о 65%. В министерстве полагают, что такое значительное повышение требует дополнительного обоснования.

Гендиректор «Спецавтопром» указал, что крепкий курс рубля делает российскую дорожно-строительную технику абсолютно неконкурентоспособной, поскольку она становится значительно дороже конкурентов, в первую очередь из Китая.

Ранее 22 июля ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин допустил падение курса рубля.

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