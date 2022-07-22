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Жители польского города пожаловались на кризис из-за закрытия границы с РФ

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Depositphotos

Жители польского Бранево пожаловались на потерю доходов из-за закрытия границы с Россией, пишет Balkan Insight.

Преимуществом Бранево стала его близость с Калининградом, однако после решения Варшавы ввести эмбарго в отношении РФ значение населенного пункта в транзите российского угля резко снизилось, говорится в статье.

Как заявил глава грузового терминала Polfrost Дариуш Левко, в истории компании «были спады», но «никогда не было так плохо». Он отметил, что до недавнего времени российский уголь составлял около 70% товаров, переправляемых через Бранево. По данным Левко, удалось сохранить около 95% сотрудников, однако пришлось им урезать зарплату на 30%.

«Конечно, мы должны помочь Украине, но почему бы нам в первую очередь не подумать о себе?» — спросил поляк.

Местные предприниматели рассказали, что раньше россияне покупали много товаров, «люди зарабатывали деньги, жили нормально и строили новые дома».

«А потом пришел Ярек (лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. — «Газета.Ru») и все закрыл», — сказал другой собеседник.

Автор статьи подчеркнул, что ситуация ухудшилась еще в 2016 году, когда правительство приостановило безвизовый транзит между Польшей и Калининградом для местных жителей.

Президент Польши Анджей Дуда одобрил закон о введении эмбарго на импорт угля из России в апреле. Премьер-министр Матеуш Моравецкий в июле признал, что в стране есть проблемы с углем.

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