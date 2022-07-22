Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» станет «поднятием белого флага в Германии и Европе», передает ТАСС.

Хабек в интервью каналу ZDF пояснил, что запуск «Северного потока — 2» не изменит ситуацию, Германии не следует «еще больше увеличивать зависимость от российского газа». По его мнению, ФРГ нужно искать альтернативы российским поставкам и экономить.

Министр также прокомментировал ситуацию с турбиной компании Siemens для «Северного потока». Он назвал ситуацию «надуманным аргументом» и «неубедительной игрой» России, так как у «Газпрома» достаточно турбин и этот единственный агрегат ей не понадобится.

Канада 17 июля отправила в ФРГ отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи топлива по газопроводу «Северный поток». Агентство Reuters сообщило позднее, что турбина, из-за которой, по утверждениям Москвы, был снижен объем потока газа в государства Европы по «Северному потоку», застряла при транзите в ФРГ, так как РФ не дала разрешение на ее транспортировку обратно.

В свою очередь компания Siemens выразила готовность обслуживать турбины для поставок газа по «Северному потоку» при наличии соответствующего запроса.