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Депутат бундестага Вагенкнехт заявила о возможном крахе ФРГ из-за экономической войны с РФ

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Reuters

Депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью dpa заявила, что Германия должна прекратить экономическую войну с Россией, так как ФРГ не выживет без энергоносителей из России.

Вагенкнехт подчеркнула, что российское сырье и относительно дешевое топливо являются необходимыми элементами для существования конкурентоспособной немецкой промышленности. По ее словам, Берлин не сможет обойтись без Москвы.

«Экономическая война разрушит нашу страну, едва ли навредив Путину», — отметила она.

Ранее агентство Reuters утверждало, что турбина для газопровода «Северный поток» при транзите в Германии застряла якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России. В статье сообщалось, что возвращение турбины займет несколько дней или даже недель.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о риске возникновения народных волнений из-за дефицита российского газа. По словам Бербок, ФРГ будет и дальше испытывать нужду в энергоносителях из России.

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