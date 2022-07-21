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Bloomberg написал, что Италия и Польша опасаются плана ЕК по сокращению потребления газа

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Yves Herman/Reuters

Италия, Польша и Венгрия выразили обеспокоенность предложением Еврокомиссии (ЕК) по снижению спроса на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение информированных источников.

Накануне ЕК обязала страны Европейского союза (ЕС) представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% на период до 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 млрд кубометров газа. Заявление вызвало разногласия в блоке.

«У итальянского, польского и венгерского постпредов были значительные опасения по поводу представленной во вторник Еврокомиссией идеи о сокращении использования газа на 15% в течение следующих восьми месяцев», — говорится в сообщении Bloomberg.

Ранее 21 июля о своем несогласии с требованием ЕК заявляли в Португалии, Испании и Греции. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Норберт Кляйнвехтер заявил, что предложение ЕК о сокращении потребления газа в странах ЕС является посягательством на их суверенитет.

Предложения ЕК, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.

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