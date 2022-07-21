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В России спрогнозировали укрепление национальной валюты до 53 рублей за доллар

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Национальная валюта в России может укрепиться до 53 руб. за доллар. Такой прогноз дал главный аналитик «Промсвязьбанка» (ПСБ) Егор Жильников, пишет агентство «Прайм».

По его словам, процесс укрепления рубля может сохраниться до середины следующей недели. Российская валюта становится сильнее на фоне приближающихся налоговых выплат и роста аппетита инвесторов к риску.

Жильников отметил, что при дальнейшем укреплении рубля правительство примет меры для его ослабления. Например, могут ввести модифицированное бюджетное правило. Этот вариант сейчас обсуждают.

К 15:01 21 июля на Московской бирже доллар торговался за 57, 48 руб. €1 стоил 58, 02 руб.

В мае главный аналитик «Промсвязьбанка» рассказал о преимуществах покупки юаней на валютном рынке.

Ранее 21 июля сообщалось, что две микрофинансовые организации — Moneyman и Creditter — отметили увеличение количества заявок на микрозаймы в июне. В Moneyman в июне число заявок выросло на 8,7% по сравнению с январем и на 1,3% по сравнению с маем. В Creditter показатель увеличился на 12,8% по сравнению с январем, в мае и июне число заявок было одинаковым.

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