В Евросоюзе одобрили запрет на покупку российского золота и ювелирных изделий

Совет ЕС одобрил запрет на покупку российского золота и ювелирных изделий. Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте Совета.

«Пакет «обслуживания и согласования» вводит новый запрет на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну после этого. Этот запрет также распространяется на ювелирные изделия», — говорится в пресс-релизе.

В Совете ЕС добавили, что меры вступят в силу после публикации в Официальном журнале, которая состоится в ближайшее время.

Ранее Евросоюз в рамках седьмого пакета санкций против РФснял запрет на поставки из России ряда товаров, услуг и технологий для авиационной отрасли. Подобные послабления связаны с международными стандартами авиабезопасности ИКАО.

Также в Кремле оценили новые санкции Евросоюза против России.