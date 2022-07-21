Глава МИД Венгрии Сийярто обсудит в Москве закупки дополнительных кубометров газа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл 21 июля в Москву, чтобы договориться о предоставлении дополнительных 700 млн кубометров газа для своей страны. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД Венгрии Мате Пацола уточнил, что в ходе своего визита Сийярто встретится с вице-премьером РФ Александром Новаком, вице-премьером — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, а также российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее информацию о встрече Сийярто и Лаврова подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В середине июля стало известно, что Россия увеличила объем поставок нефти в Венгрию с начала июля более чем на 40%.

Ранее 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций в отношении России, в том числе частичный запрет на импорт золота. В новый санкционный список ЕС включены 55 физических и юрлиц России, также запрещены к ввозу товары двойного назначения. Прежде уже был введен частичный запрет на российские энергоресурсы.

Венгрия неоднократно выступала против антироссийских санкций, заявляя, что не сможет в кратчайшие сроки найти альтернативу российскому газу и нефти.