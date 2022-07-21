РБК написало, что после ухода зарубежных компаний в РФ возникли проблемы с углублением дна

В связи с введением ограничительных мер и уходом иностранных компаний в России появились проблемы с углублением дна. Об этом сообщил глава ФГУП «Гидрографическое предприятие» (входит в «Росатом») Александр Бенгерт на выездной сессии ВЭФ «Круглогодичный Севморпуть 2024-2035», сообщает РБК.

По его словам, дноуглубительные работы в России в основном проводились иностранными судами. Общая площадь нынешнего российского дноуглубительного флота — 40 тыс. куб. метров. В то же время флот только одной бельгийской компании Deme составляет 240 тыс. куб. метров.

«Жили себе спокойно, понимали, что всегда придет иностранец из большой четверки европейской (голландские Van Oord и Boscalis, бельгийские Jan de Nul и Deme), выкопает, что угодно. Сейчас с этим риски», — отметил Бенгерт.

Глава ФГУП «Гидрографическое предприятие» добавил, что большинство инфраструктурных проектов в Арктике являются мелководными и сопровождаются большими объемами дноуглубления. В связи с этим рассматривается вариант покупки дополнительных судов.

В апреле сообщалось, что Минтранс России обнародовал проект постановления правительства, который предусматривает возможность досрочного перехода кораблей, находящихся в финансовом лизинге, к арендатору.