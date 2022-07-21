Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ветеринары рассказали, что делать с выбросившимся на берег дельфином 16:21
Деми Мур призналась, что чувствует себя «неряшливым 12-летним мальчиком» 16:19
Режиссер «Мортал Комбата» 2021 года снимет сиквел экранизации игры 16:19
«Группа ГАЗ» начнет выпуск модели «Соболь NN» до конца 2022 года 16:19
11-летний москвич изнасиловал отстающего в развитии сверстника 16:18
Российского теннисиста Хачанова ограбили во время турнира в Германии 16:18
Хозяйка 4 месяца прожила с чужой собакой из-за ошибки грумера 16:14
Вице-канцлер ФРГ Хабек: турбина для «Северного потока» прибыла в Германию 16:13
Министр культуры Украины: 85% украинцев против герба СССР на щите Родины-матери 16:11
«Ведомости»: «Москвич» с 2024 года будут выпускать на основе электромобиля... 16:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

РБК написало, что после ухода зарубежных компаний в РФ возникли проблемы с углублением дна

close
100%
Росатомфлот

В связи с введением ограничительных мер и уходом иностранных компаний в России появились проблемы с углублением дна. Об этом сообщил глава ФГУП «Гидрографическое предприятие» (входит в «Росатом») Александр Бенгерт на выездной сессии ВЭФ «Круглогодичный Севморпуть 2024-2035», сообщает РБК.

По его словам, дноуглубительные работы в России в основном проводились иностранными судами. Общая площадь нынешнего российского дноуглубительного флота — 40 тыс. куб. метров. В то же время флот только одной бельгийской компании Deme составляет 240 тыс. куб. метров.

«Жили себе спокойно, понимали, что всегда придет иностранец из большой четверки европейской (голландские Van Oord и Boscalis, бельгийские Jan de Nul и Deme), выкопает, что угодно. Сейчас с этим риски», — отметил Бенгерт.

Глава ФГУП «Гидрографическое предприятие» добавил, что большинство инфраструктурных проектов в Арктике являются мелководными и сопровождаются большими объемами дноуглубления. В связи с этим рассматривается вариант покупки дополнительных судов.

В апреле сообщалось, что Минтранс России обнародовал проект постановления правительства, который предусматривает возможность досрочного перехода кораблей, находящихся в финансовом лизинге, к арендатору.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть