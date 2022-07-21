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Песков: Россия отвергает обвинения в использовании ситуации с газом для шантажа

Москва категорически отвергает упрёки европейских чиновников о том, что Россия якобы использует ситуацию с поставками газа для шантажа и политического давления на другие страны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Life.ru.

«Это абсолютно неверное утверждение. Мы категорически это отрицаем. Президент чётко сказал: «Газпром» выполнял, выполняет и будет выполнять обязательства. Любые технологические сложности проистекают от тех ограничений, которые ввёл ЕС», — отметил представитель Кремля.

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