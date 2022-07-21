ZDF: немецкая промышленность окажется парализована без доступного российского газа

Неопределенность в энергетической сфере пугает представителей немецкой промышленности, сообщает местный телеканал ZDF.

Журналисты отмечают, что в случае полного эмбарго на природное топливо российского происхождения предприятия окажутся парализованы.

Особенно остро эта проблема затронет представителей химической и фармацевтической отраслей, которые потребляют до 15% всех энергетических запасов страны, цитирует публикацию ФАН.

Ранее немецкие производители бумаги предупредили о возможной остановке выпуска продукции на фоне дефицита газа в стране. К тому же аналогичный риск навис над производителями средств личной гигиены.