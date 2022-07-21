В Австрии начали обсуждать меры «выживания» на случай нехватки газа

В Австрии сфера образования столкнулась с трудностями из-за необходимости экономить энергию в преддверии отопительного сезона. Об этом сообщает издание Der Standart.

Отмечается, что неудобства ждут школы, которые отапливаются газом. В настоящее время власти обсуждают возможную отправку части детей на удаленку в случае, если отапливать все классы представится невозможным. Оставшихся учеников планируется собирать в оставшихся классах или в спортивном зале.

Детские сады при этом предлагается оснастить специальными контейнерами для обогрева.

Также обсуждается, какие здания стоит обогревать в первую очередь. В частности, работа крытого плавательного бассейна может быть ограничена по времени, изменения могут коснуться и температуры воды. То же самое относится к отоплению зданий, не имеющих первостепенной значимости, таких как молодежные центры.

Ранее глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что отказ от российского газа не обсуждается.

14 июля стало известно, что крупнейшая нефтегазовая компания из Австрии OMV заполнила газохранилища почти на 80%, зарезервировав дополнительные газотранспортные мощности. Это позволит компании осуществлять поставки газа из источников, альтернативных России.