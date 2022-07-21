Во время поездки президента США Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию мир был настолько сосредоточен на том, как наследный принц Мухаммед бен Салман отреагирует на его просьбу немедленно увеличить добычу нефти, что пропустили сенсацию: уровень, при котором добыча нефти в Саудовской Аравии достигнет пика.

Это намного ниже, чем многие ожидали. Это ниже, чем когда-либо думали саудовцы. А поскольку мир по-прежнему испытывает потребность в ископаемом топливе, это чревато долгосрочными проблемами для мировой экономики.

В течение многих лет саудовские министры нефти и члены королевской семьи обходили стороной один из самых важных вопросов, стоящих перед энергетическим рынком: каков долгосрочный верхний предел нефтяных месторождений королевства? Предположение заключалось в том, что они всегда могли накачать больше и дольше; если саудовцы и знали ответ, они держали его в секрете. А затем, почти случайно в субботу, принц Мохаммед сообщил новость, сообщив, что конечная максимальная мощность составляет 13 миллионов баррелей в день.

Принц Мохаммед сформулировал свой ответ, подчеркнув, что мир, а не только такие страны, как Саудовская Аравия, должны инвестировать в производство ископаемого топлива в течение следующих двух десятилетий, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос и избежать дефицита энергии.

«Королевство внесет свой вклад в этом отношении, поскольку оно объявило об увеличении своих производственных мощностей до 13 миллионов баррелей в день, после чего у королевства не будет никаких дополнительных мощностей для увеличения добычи», — заявил он в своей речи.

Ранее Общественная служба новостей рассказала, что Россия уже два месяца лидирует по поставкам нефти в Китай.