Reuters: Россия уже два месяца лидирует по поставкам нефти в Китай

Россия второй месяц лидирует в поставках нефти Китаю. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на данные таможни КНР.

В июне показатели импорта российской нефти в КНР были равны 7,29 млн тонн, оставляя Россию лидировать в списке нефтяных поставщиков для Пекина. Стоит отметить, что эти показатели на 10% превысили объем поставок за то же время, но в прошлом году. Рекордный объем нефтяных поставок из РФ в Китай был афиксирован в мае этого года — тогда числа были равны 8,42 млн тонн, сообщает Общественная служба новостей.

Вторую строчку в списке нефтяных поставщиков КНР занимает Саудовская Аравия. В июне она поставила Пекину около 5,06 млн тонн нефти. Надо скзать, что это на 30% меньше, чем в прошлом году за тот же период.