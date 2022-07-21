Турция хочет отказаться от оплаты российских энергоресурсов в долларах, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, обе страны уже некоторое время занимаются этим вопросом. Подобный опыт позволит Анкаре сэкономить золотовалютные резервы. Речь идет о расчетах в местной валюте не только в сделках по энергоресурсам, но также и других платежах.

Планируется, что затем турецкие лиры, которые получит Москва, будут использованы для закупки товаров в Турции, приводит текст публикации Общественная служба новостей.

Российский рубль также рассматривают в качестве варианта валюты для оплаты.