На Украине раскрыли подробности о вывозе зерна

Украинский депутат и участник переговоров Рустем Умеров заявил, что экспорт зерна с Украины будут осуществлять из портов «Одесса», «Южный» и «Черноморск», передает ТАСС, ссылаясь на украинское издание.

При этом он выразил надежду на то, что их количество удастся увеличить.

«Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены. Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам», — заявил Умеров.

Депутат добавил, что за соблюдением правил безопасности будет отвечать мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле. По его словам, из-за недоверия, никаких российских судов, даже в случае подписания соглашения с ООН, в подконтрольных Украине акваториях не должно быть.

«Но по этим коридорам мы разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет. Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут только проверять, чтобы в этих судах не было вооружения», — добавил он.

Ранее The New York Times писал, что, по мнению Украины, для экспорта зерна по Черному морю ей нужно западное оружие.